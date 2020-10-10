Дубль Даниила Кондракова принес победу львовянам.
фото ФК Рух
10 октября 2020, 19:40
Рух и Верес провели товарищеский поединок во время паузы на матчи сборных. Сильнее оказался представитель Премьер-лиги – благодаря дублю Кондракова команда Ивана Федика выиграла 2:1.
В составе Верес отличился голом Михаил Сергийчук, который воспользовался передачей Роберта Гегедоша.
Рух – Верес 2:1
Голы: Кондраков, 8, 13 – Сергийчук, 56.
Рух: Бандура, Гагун (ИНП, 46), Стаменкович, Белый, Глиха, Мартынюк, Брикнер, Русин, Климчук, Бойчук, Кондраков.
Верес: Бабийчук, Солдат, Гук, Гончаренко, Немчанинов, Кучеров, Сохибов (ИНП), Соломка, Тимофеенко, Дахновский, Яременко.
Верес (2-й тайм): Ющишин, Солдат, Махнев, Мирошник, Данилюк, Пасич, Полюлях, Петько, Хоцяновский, Гегедош, Сергийчук.