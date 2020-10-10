Украина

Команды расписали результативную ничью в товарищеской игре.

Заря и Ингулец заполнили паузу в чемпионате товарищеским матчем. Команда Виктора Скрипника вела в счете 2:0, проигрывала 2:3, но в итоге все закончилось ничьей – 3:3.

За Зарю забивали Владислав Кабаев, Михайло Перович и Ловро Цвек, а авторы голов и состав Ингульца неизвестны.

Заря – Ингулец 3:3

Голы: Кабаев, 38, Перович, 48, Цвек, 76 – 60, 63, 72.

Заря: Василь, Юрченко (Сухарь, 46), Гринь (Громов, 62), Фаворов (Агапов, 46), Назарина, Цвек, Перович, Иванисеня, Кочергин (Чайковский, 46), Жуниньо, Кабаев (Демченко, 68).