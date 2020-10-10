Украина

Украинский защитник отправился в аренду в Александрию.

Защитник киевского Динамо Роман Вантух текущий сезон будет выступать на правах аренды за Александрию. 22-летний украинец прокомментировал решение тренерского штаба "бело-синих" отправить его за игровой практикой в клуб, за который он уже выступал во второй половине прошлой кампании.

"Об аренде я узнал совсем недавно — буквально несколько дней назад. Ранее планировалось, что на этот сезон я останусь в Динамо. Но очевидно, что шансов сыграть будет не так много. Тренер считает, что в моем возрасте очень нужна игровая практика, поэтому было принято решение об аренде. В Александрии я уже был, знал чего ожидать, следовательно выбрали этот вариант".

"Самые положительные впечатления в Александрии у меня оставили люди. Такого дружного коллектива, как один кулак, я еще не встречал. Меня сразу приняли очень тепло. Благодаря поддержке команды, я с самого начала чувствовал себя хорошо и уверенно".

"Хочется играть и прогрессировать. В клубе есть все условия для этого. Я уверен, команда мне будет всячески помогать, а я буду прилагать все усилия, чтобы быть полезным команде", — приводит слова Вантуха официальный сайт Александрии.

Отметим, что Роман Вантух на данный момент находится в расположении молодежной сборной Украины. Во второй половине прошлого сезона он провел за Александрию семь поединков.