Украина

Команда Владимира Шарана укрепила защитную линию.

Защитник Динамо Роман Вантух и его коллега из Шахтера Валерий Бондаренко перешли в Александрию на правах аренды, сообщил официальный сайт клуба. Оба футболиста уже выступали за александрийцев раньше.

Вантух играл за Александрию во второй части прошлого сезона. Он провел семь матчей за команду.

Валерий Бондаренко дебютировал за Александрию еще в 2017. В 48 матчах за команду Владимира Шарана он забил два гола. В январе 2019 Бондаренко перешел в Шахтер, из которого уходил в аренду в Викторию Гимарайнш.

Отметим, что сейчас в составе Александрии обнаружили коронавирус. Точное количество заболевших не уточняется.