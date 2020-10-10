Украина

Представитель Второй лиги ничего не смог противопоставить днепрянам.

Днепр-1 заполнил паузу на матчи сборных товарищеской игрой с мариупольским Ярудом. Уже на 10-й минуте команда Игоря Йовичевича вышла вперед – отличился Хобленко. Такой счет продержался до перерыва, но сразу же после перерыва гости забили себа сами. Мячи Ярмолюка, Довбика и Беляева довели дело до разгрома – 5:0 в пользу днепрян.

Стоит отметить, что после травм вернулись Алексей Хобленко и Сергей Кравченко, которые сыграли по тайму.

Днепр-1 – Яруд 5:0

Голы: Хобленко, 10 (с пенальти), автогол, 48, Ярмолюк, 76, Довбик, 79, Беляев, 87.

Днепр-1: Юрчук (Сарнавский, 46), Адамюк (Заец, 46), Логинов (Сваток, 46), Дуглас (Сафронов, 65), Цуриков, Ди Франко (Ярмолюк, 65), Игнатенко (Кравченко, 46), Когут (Беляев, 65), Пихаленок (Киреев, 67), Чичиков (Тяпкин, 67), Хобленко (Довбик, 46).

Яруд: Гончаренко, Пелипак, Бибик, Тарадуда, Днестрянский, Проданов, Тишининов, Матвеев, Янаков, Корицкий, Сандрак-Винницкий.

На замены выходили: Зеленюк, Мясников, Абгарян, Аркуша, Левянков, Бойко, Плачков, Назаренко, Полищук.