Молодежной сборной Украины предстоит отборочный поединок на Евро-2021.
В Северной Ирландии подопечные Руслана Ротаня проведут матч отборочного турнира Евро-2021 (U-21) с местными сверстниками.
Вратари: Анатолий Трубин (Шахтер), Руслан Нещерет (Динамо).
Защитники: Денис Попов, Александр Сирота, Даниил Скорко (все — Динамо), Владислав Дубинчак (Днепр-1).
Полузащитники: Георгий Цитаишвили, Владимир Бражко, Богдан Леднев (все — Динамо), Сергей Булеца, Александр Назаренко, Арсений Батагов (все — Днепр-1), Максим Чех, Артем Бондаренко, Дмитрий Топалов (все — Мариуполь).
Нападающие: Даниил Cикан (Мариуполь), Илья Шевцов (Десна Чернигов), Назарий Русин (Динамо).
Напомним, что матч начнется 13 октября в 20:00 по киевскому времени.