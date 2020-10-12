Украина

Итальянский специалист назвал имена лучших коучей, под руководством которых он выступал будучи футболистом.

Андреа Пирло летом этого года занял пост главного тренера Ювентуса, не имея до этого опыта на должности такого уровня. Впрочем, в своей карьере футболиста 41-летний итальянец успел поработать со многими именитыми специалистами, у которых он успел многому научиться.

Пирло не обделил вниманием и нынешнего наставника киевского Динамо Мирчу Луческу, под руководством которого в Брешии он начинал свою профессиональную карьеру.

"Спустя годы после того, как я перестал играть, я начал учиться и понял, что с каждым днем ​​моя страсть к тренерской деятельности растет. Поэтому начать тренерскую карьеру было автоматическим решением для меня".

"Когда я был футболистом, мне посчастливилось работать с отличными тренерами. Например, Мирча Луческу, который был одним из моих первых наставников в Брешии. Он — маэстро".

"Также хочу отметить Марчелло Липпи, Карло Анчелотти, Антонио Конте и Массимилиано Аллегри. Мне действительно повезло поработать под руководством некоторых лучших тренеров мира. Я рад предоставленной возможности и постараюсь взять что-нибудь у каждого из них", — приводит слова Пирло Football Italia со ссылкой на УЕФА.

Отметим, что вскоре Мирча Луческу и Андреа Пирло встрется лицом к лицу, но уже на тренерском мостике. Киевскому Динамо во главе с опытным румыном будет противостоять Ювентус амбициозного итальянца в рамках группового этапа Лиги чемпионов.