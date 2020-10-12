Итальянский специалист назвал имена лучших коучей, под руководством которых он выступал будучи футболистом.
Андреа Пирло, Getty Images
12 октября 2020, 22:26
Андреа Пирло летом этого года занял пост главного тренера Ювентуса, не имея до этого опыта на должности такого уровня. Впрочем, в своей карьере футболиста 41-летний итальянец успел поработать со многими именитыми специалистами, у которых он успел многому научиться.
Пирло не обделил вниманием и нынешнего наставника киевского Динамо Мирчу Луческу, под руководством которого в Брешии он начинал свою профессиональную карьеру.
"Спустя годы после того, как я перестал играть, я начал учиться и понял, что с каждым днем моя страсть к тренерской деятельности растет. Поэтому начать тренерскую карьеру было автоматическим решением для меня".
"Когда я был футболистом, мне посчастливилось работать с отличными тренерами. Например, Мирча Луческу, который был одним из моих первых наставников в Брешии. Он — маэстро".
"Также хочу отметить Марчелло Липпи, Карло Анчелотти, Антонио Конте и Массимилиано Аллегри. Мне действительно повезло поработать под руководством некоторых лучших тренеров мира. Я рад предоставленной возможности и постараюсь взять что-нибудь у каждого из них", — приводит слова Пирло Football Italia со ссылкой на УЕФА.
Отметим, что вскоре Мирча Луческу и Андреа Пирло встрется лицом к лицу, но уже на тренерском мостике. Киевскому Динамо во главе с опытным румыном будет противостоять Ювентус амбициозного итальянца в рамках группового этапа Лиги чемпионов.