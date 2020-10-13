Украина

Бразильский хавбек не будет подписывать новый контракт с "горняками" и вернется на родину.

Полузащитник и лидер Шахтера Тайсон принял окончательно решение покинуть донецкий клуб в конце текущего сезона. Контракт 32-летнего бразильца истекает в июне 2021 года, и он решил его не продлевать и вернуться в Бразилию.

"Я думаю не о том, чтобы остаться, а о возвращении домой. Я уже разговаривал с друзьями, семьей. Они рассказывают мне все, что происходит у них. Решил, что хочу вернуться".

"Я приехал в Украину в 21 год, испугался, подумал, что через год уже вернусь в Интернасьонал. В итоге я здесь уже 11 лет. К Шахтеру претензий нет, но пришло время расставаться. Я уже сообщил им об этом. Сказал, что очень уважаю Шахтер, но не собираюсь подписывать новый контракт. Меня попросили обдумать свое решение, но они уже знают, что в следующем году я больше не буду частью команды".

"Спустя два месяца у меня будет возможность подписать предварительный контракт с новым клубом. Мы очень близки к тому, чтобы это произошло".

"Я просто хотел предоставить своей матери дом, помочь своей семье преодолеть ситуацию, которая была в Пелотасе. Я не жалуюсь на свою жизнь, потому что она сделала меня тем, кем я являюсь сегодня. Но я просто хотел оплатить счета матери за электричество, которое отключили".

"И в футболе я добился потрясающих результатов. Мое решение связано вовсе не с деньгами. Если бы это было так, я бы согласился на те предложения из Китая или Саудовской Аравии. Это не из-за денег. Это для моей семьи, для моей дочери, которая сейчас далеко от меня, для моего отца, который, слава Богу, успешно борется с раком в течение трех лет. Это ради возвращения в Бейра-Рио, где меня всегда так хорошо принимали. Я хочу вернуть эту привязанность", — приводит слова Тайсона Goal.

Напомним, минувшим летом Тайсон уже признавался, что хочет вернуться в Интернасьонал, и денежный аспект не имеет для него значения в данной ситуации.