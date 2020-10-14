Украина

Бондарь, Марлос, Коваленко и Болбат присоединились к подготовке к поединку УПЛ.

Шахтер продолжает готовиться к поединку шестого тура украинской Премьер-лиги против Львова, который пройдет после паузы на матчи национальных сборных.

Как сообщает официальный сайт "горняков", в среду, 14 октября, донецкий клуб тренировался в составе 18 футболистов: в команду вернулись из сборной Украины Валерий Бондарь, Марлос и Виктор Коваленко, а также к занятиям в общей группе проступил Сергей Болбат.

Стоит отметить, что за день до этого к тренировкам Шахтера присоединился Давид Хочолава и игроки дубля: защитник Марк Мампасси, полузащитники Вячеслав Чурко, Денис Шостак и нападающий Даниил Гончарук.

Напомним, матч Шахтер — Львов состоится в субботу, 17 октября, в 17:00 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.