Украина

Львовский клуб прекратил сотрудничество с двумя футболистами.

Рух на своем официальном сайте объявил о расставании с полузащитником Олегом Синицей и защитником Сиднеем Силвой Сантосом.

Львовский клуб расторг соглашения с двумя футболистами по обоюдному согласию сторон и пожелал им удачи в дальнейшей карьере.

Синица присоединился к Руху в июле прошло года и провел с того момента 25 поединков во всех турнирах. Сидней, в свою очередь, с января 2019 года записал на свой счет 14 матчей, в которых он забил два гола.