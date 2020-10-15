Украина

Совладелец львовян — о положении дел в клубе.

Совладелец Карпат Олег Смалийчук ответил на обвинения в том, что под его управлением клуб прекратил свое участие в УПЛ.

"Могли ли Карпаты играть в УПЛ или нет – это уже лирика. Я сделал то, за что во Львове на себя ни один человек не взял бы ответственность. Я не жалею о том, что сделал. Если бы я когда-то имел какие-то политические амбиции или связывал свое будущее с политикой, то меня бы больше беспокоили мысли людей и уважаемых во Львове футбольных функционеров".

"Но на сегодня я хочу быть максимально далек от популизма и заниматься любимым делом. Мы мечтаем о сильных Карпатах. Неважно, где Карпаты будут в следующем сезоне. Важно, где они будут через 5-10-20 лет и когда нас не станет", — сказал Смалийчук в интервью Youtube-каналу Бомбардир.