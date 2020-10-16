Украина

Хорват рассказал о своем переходе в стан "сине-золотых".

Нападающий Фране поделился первыми впечатлениями после перехода во Львов и рассказал о подготовке ко встрече с Шахтером.

"Первые мысли были о том, что организация в клубе на высоком уровне. Когда я прибыл, меня очень тепло встретили. Во время тренировочного процесса, при подписании – все было также классно. Персонал в клубе замечательный, поэтому сразу у меня сложилось хорошее впечатление о ПФК Львов.

У меня было несколько предложений. Некоторые из них были даже лучше в финансовом плане. Впрочем, выбрал Львов, потому лига, в которой команда выступает очень конкурентоспособная и высоко оценивается в Европе. Здесь также есть много хороших клубов. Я смогу сыграть в крупных матчах и поднять собственную игру на качественно новый уровень.

Я слышал, что предсезонная подготовка в клубе была очень тяжелой, но, считаю, что для нашего стиля игры это действительно важно. Мы много работаем и я на 100% уверен, что хорошие результаты придут уже совсем скоро. Как говорится, нет боли – нет победы.

Во встрече с Шахтером я думаю, нам стоит сосредоточиться на собственной игре. Не боимся никого, мы талантливые, молодые и голодные к большим победам. Конечно, все прекрасно понимают, что означает Шахтер в украинском футболе. Впрочем, если мы сконцентрируемся на собственной игре, думаю, вполне можем удивить своих оппонентов", – рассказал Фране в интервью официальному сайту клуба.

Матч Шахтер – Львов в 6-м туре УПЛ состоится в Киеве в субботу, 17 октября.