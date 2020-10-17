Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка УПЛ.

Минай в рамках шестого тура чемпионата Украины примет на своем поле Мариуполь.

Минай — Мариуполь

Суббота, 17 октября, Ужгород, стадион Авангард, 14:00, главный арбитр — Евгений Арановский. Прямая трансляция на Футбол 2

Минай после четырех сыгранных матчей набрал четыре балла и перед стартом шестого тура находится на одиннадцатой строчке турнирной таблицы. Команда Василия Кобина начала чемпионат несколько позже из-за зараженных в стане Львова, с которым предстояло сыграть в первом туре, но зато дебютировала с победы над Александрией.

Далее Минай ждал разгромный проигрыш Олимпику, а затем и полная капитуляция перед Динамо. Вернуться на победную тропу подопечные Василия Кобина смогли кубковым поединком против Полесья. В минувшем туре чемпионата Украины Минай гостил у Ингульца и смог заработать один балл — 1:1. Посмотрим, поможет ли фактор домашнего поля, как это был в первом туре.

Мариуполь, в свою очередь, набрал семь очков после пяти проведенных матчей и перед началом шестого тура находится на седьмой строчке турнирной таблицы. Подопечные Остапа Маркевича смогли обыграть Зарю, Днепр-1, а затем и остановить победный ход Ворсклы. В целом, команда выглядит довольно уверенно и будет неприятным соперником для каждой команды чемпионата Украины.

В минувшем туре УПЛ азовцы гостили у Колоса и уступили с минимальным счетом. Наверное, тот поединок был самым скандальным в туре, ведь ковалевцы забили с пенальти, который был назначен за нарушение правил до штрафной площади. Посмотрим, будут ли полны спортивной злости из-за несправедливости игроки Мариуполя.

Не сыграет: Пиняшко

Игроки Миная больше одного гола за матч в УПЛ не забивают.



Безголевая серия Мариуполя продолжается в Чемпионате 192 минуты.



"Азовцы" с 13 сентября более одного гола за матч в УПЛ не пропускают.



Мариуполь 10-й подряд матч в чемпионатах проведет на полях соперников.



30-й гол в УПЛ может забить Денис Кожанов, 15-й — Олег Голодюк, 10-й — Андрей Ткачук (все — Минай).



Ассистент арбитра Денис Марченко (Чернигов) проведет 20-й матч в УПЛ.