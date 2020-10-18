Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка УПЛ.

Александрия в рамках шестого тура чемпионата Украины примет на своем поле Ингулец.

Александрия — Ингулец

Воскресенье, 18 октября, Александрия, стадион Ника, 17:00, главный арбитр — Сергей Бойко. Прямая трансляция на Футбол 1.

Александрия после пяти сыгранных матчей набрала шесть баллов и находится на восьмой строчке турнирной таблицы — явно не то, на что рассчитывали подопечные Шарана, учитывая амбиции команды попасть в еврокубки на следующий сезон. Тем не менее, никакого критического отставания нет. Другое дело, что и стабильности александрийцам очень не хватает.

В прошлом матче чемпионата Украины Александрия играла против Олимпика и уступила со счетом 2:3. Отчетная же встреча также сулит огромные проблемы. Ингулец, может, и не самый грозный соперник, но против александрийцев действует еще и коронавирус. Так, в команде выявили 27 случаев заражения, однако имена неизвестны.

Ингулец, в свою очередь, не пошел на уступки в такой ситуации и отказался переносить поединок на другую дату. Команда из Петрово после пяти матчей набрала четыре очка и находится на десятой строчке турнирной таблицы. Понятно, что Ингульцу нужно набирать баллы, чтобы отдаляться от зоны вылета.

В прошлом туре чемпионата Украины Ингулец гостил у Миная и увез оттуда один балл благодаря ничейному результату со счетом 1:1. Поединок же с Александрией обещает быть очень непредсказуемым. Александрия точно не может рассчитывать на пять игроков: Банада, Ковалец, Гречишкин, Довгий, Панькив. Очень серьезные потери.

Не сыграют: Банада, Ковалец, Гречишкин, Довгий, Панькив — Лупашко