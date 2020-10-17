Украина

Подопечные Остапа Маркевича набрали три балла.

Мариуполь в рамках шестого тура чемпионата Украины отправился в гости к Минаю. Остап Маркевич нашел место в стартовом составе для Танковского, который недавно присоединился к команде. У Миная можно отметить появление с первых минут Глаголы. Подопечные Василия Кобина активно начали поединок, но опасными моментами это не сопровождалось.

Мариуполь, в свою очередь, смог создать возможность для взятия ворот — Стасюк сместился в центр и навесил в чужую штрафную площадь, откуда головой пробил Сикан. Попович ошибся при игре на выходе, но мяч сотряс перекладину ворот. В дальнейшем подопечные Остапа Маркевича забрали игровую инициативу себе.

Минай смог отодвинуть игру от своих ворот лишь ближе к исходу получаса игрового времени. За тот отрезок азовцы так и не смогли создать нерешаемую задачу для обороны соперника. К концу тайма территориальное преимущество было на стороне хозяев, но до острых ударов по воротам дело не доходило.

Василий Кобин пытался изменить ход поединка посредством двух замен в перерыве — игра Миная несколько оживилась, но гости все равно были острее в завершающей стадии. Обороне минайцев приходилось непросто, чтобы сдерживать натиск соперника. Тем не менее, неплохие выпады были, но, например, с ударом Нуриева справился Гальчук.

Самое интересное произошло уже в компенсированное время — Сакив сбил Мишнева, а арбитр указал на одиннадцатиметровую отметку. Очень спорный пенальти, ведь на повторе кажется, что полузащитника Мариуполя сбили до штрафной площади. Бондаренко, кстати, неуверенно, но "приговор" реализовал, принеся своей команде победу. Примечательно, что азовцы уступили Колосу в прошлом туре из-за пенальти, который был назначен в компенсированное время за фол за пределами штрафной.

Минай — Мариуполь 0:1

Гол: Бондаренко, 90+2

Минай: Попович — Меличенко, Лопыренок, Матич — Глагола (Кныш, 32), Голодюк (Ткачук, 46), Нуриев, Сакив — Кожанов (Маембэ, 46), Шиндер (Ахмедзаде, 87)), Снижко

Мариуполь: Гальчук — Кирюханцев, Чоботенко, Быков, Стасюк — Чех, Танковский — Топалов, Бондаренко, Мишнев — Сикан (Кулаков, 59)

Предупреждения: Снижко, Лопыренок, Матич, Шиндер — Стасюк, Быков