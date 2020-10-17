Украина
17 октября 2020, 18:51
Шахтер размялся на Львове перед игрой с Реалом
Коллектив Луиша Каштру предрешил исход противостояния за счет ударного старта первого тайма (5:1).
Шахтер — ПФК Львов, фото ФК Шахтер Донецк
17 октября 2020, 18:51
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Шахтер — ПФК Львов 5:1
Голы: Коваленко, 4, 18, Маркос Антонио, 9, Дентиньо, 16 — Шина, 25
Шахтер: Трубин — Додо, Бондарь, Хочолава, Корниенко (Сиприано, 58) — Майкон, Маркос Антонио (Болбат, 58) — Марлос, Коваленко (Соломон, 25), Тете — Дентиньо (Вакула, 75).
ПФК Львов: Костик — Борзенко, Кравчук, Михоуби — Богунов, Айнсалу, Шина (Сабино, 63), Клименчук — Кошман — Казлаускас (Чиряк, 74), Филипе (Ныч, 54).
Предупреждения: Вакула — Шина, Кошман, Казлаускас, Богунов, Борзенко, Сабино.