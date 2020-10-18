Украина

Португальский тренер дал комментарий после матча со Львовом.

Шахтер разгромил Львов в рамках шестого тура чемпионата Украины со счетом 5:1. Луиш Каштру остался доволен своей командой в атаке, но оборона оставляет желать лучшего.

"Вначале тренировались с 6 футболистами, затем взяли некоторых ребят из дубля… Казалось, старались построить команду, чтобы играть против Львова. Слава Богу, у нас достаточно больших профессионалов, которые полностью отдаются ежедневной работе. Это позволило нам играть, – не скажу, что полностью спокойно, но с уверенностью. Мы правильно подошли к матчу и смогли показать достойную игру. Но из-за отсутствия многих футболистов сейчас переживаем не хороший момент, а ночной кошмар.



У нас всегда есть проблемы, когда мы пропускаем голы, – не только после подач. Футболисты знают, что для меня пропущенные мячи – самое худшее, что может произойти. Даже несмотря на то, что мы тогда выигрывали со счетом 4:0. Мы пропускали достаточно много разных голов: и обычные атаки, и стандартные положения. Не скрою, в защите есть некоторые проблемы.

К счастью, сегодня наша атака была намного-намного лучше, чем оборона. Но комментировать сейчас гол – это говорить то, что видели все. Наш вратарь перехватил мяч, футболист соперника пробил без сопротивления и забил. Мы знаем, что, когда это происходит, есть игроки, которые были недостаточно эффективны при выполнении своих задач. Но футбол строится из этого – из ошибок и их использования противником", — приводит слова португальца официальный сайт "горняков".

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтер — Львов.