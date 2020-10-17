Украина

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Украины.

В матче 6-го тура украинской Премьер-лиги Шахтер разгромил на свое поле Львов со счетом 5:1.

Дублем в составе "горняков" отличился Виктор Коваленко, а еще по голу в свой актив записали Маркос Антонио, Дентиньо, и Манор Соломон. Единственный гол в составе львовян забил бразилец Шина.



Шахтер — Львов 5:1

Голы: Коваленко, 4, 18, Маркос Антонио, 9, Дентиньо, 16, Соломон, 50 — Шина, 25.

Шахтер: Трубин — Додо, Бондарь, Хочолава, Корниенко (Сиприано, 58) — Майкон, Маркос Антонио (Болбат, 58) — Марлос, Коваленко (Соломон, 25), Тете — Дентиньо (Вакула, 75).

Львов: Костик — Борзенко, Кравчук, Михоуби — Богунов, Айнсалу, Шина (Сабино, 63), Клименчук — Кошман — Казлаускас (Чиряк, 74), Филипе (Ныч, 54).

Предупреждения: Вакула — Шина, Кошман, Казлаускас, Богунов, Борзенко, Сабино.