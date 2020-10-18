Украина

Бразильский клуб утверждает, что погасил все задолженности по нападающему.

Крузейро погасил задолженность перед Зарей по нападающему Виллиану Гомесу в размере 1 млн 384 тысяч евро, сообщил официальный сайт бразильского клуба. Также клуб заплатил около 49 тысяч евро штрафа в ФИФА.

Также Крузейро рассчитался со своими долгами по трансферу Рамона Абила и перед тренерским штабом Паулу Бенту. Теперь клуб надеется, что ФИФА снимет с него трансферный бан.

Сейчас один из самых крупных клубов Бразилии идет на предпоследнем месте во втором дивизионе чемпионата. В 16 играх Крузейро набрал только 13 очков.

В клубе надеются исправить ситуацию не только приглашением новых футболистов, но и недавним назначением Луиса Фелипе Сколари.