Украина

Стали известны стартовые составы команд на матч шестого тура УПЛ между Александрией и петровским Ингульцом.

Центральный защитник Александрии Валерий Бондаренко впервые сыграет за свою команду после возвращения. Он составит пару Владиславу Бабогло в центре обороны. Кроме того, ввиду отсутствия многих игроков хозяев, пребывающих на самоизоляции, шанс проявить себя получил Никита Дудка.

Александрия: Борисенко — Пашаев, Бондаренко, Бабогло, Лучкевич — Дудка, Мельник, Грицук — Мишенко, Устименко, Третьяков

Запасные: Ферт, Ситало, Глоба, Пидручный, Новиков, Янчак, Ивахно, Дубра, Задерака

Ингулец: Крынский — Балан, Павлов, Ковалев, Семенко — Фатеев, Кучеренко — Коваленко, Запорожец, Бартулович — Янаков

Запасные: Малыш, Литвяк, Плохотнюк, Сичинава, Игнатьев, Квасный

Матч Александрия — Ингулец начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.