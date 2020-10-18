Украина

Стали известны стартовые составы команд на матч шестого тура УПЛ между Днепром-1 и черниговской Десной.

Вингер черниговской Десны Михаил Мудрик получил шанс проявить себя в матче против Днепра-1. Он выйдет на поле с первых минут, а вот Егор Картушов остался на скамейке запасных.

Днепр-1: Сарнавский — Адамюк, Дуглас, Логинов, Дубинчак — Игнатенко, Пихаленок — Назаренко, Когут, Булеца — Довбик

Запасные: Юрчук, Сафронов, Коркишко, Ярмолюк, Кравченко, Сваток, Чичиков, Батагов, Ди Франко

Десна: Паст — Конопля, Гитченко, Имереков, Мостовой — Огиря, Домбровский — Калитвинцев, Тотовицкий, Мудрик — Дегтярев

Запасные: Литовка, Ермаков, Арвеладзе, Картушов, Хлебас, Старенький, Шевцов

Матч Днепр-1 — Десна начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.