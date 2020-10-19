Украина

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров перед матчем с Барселоной углубился во воспоминания.

Перед матчем Ференцвароша против Барселоны Ребров вспомнил, как он приезжал на Камп Ноу в качестве футболиста.

"Очень горжусь своей командой, ведь играть против Барселоны – это прекрасно. 25 лет назад и со мной случилось подобное, это опыт на всю жизнь. В этом году нам еще предстоят матчи с Ювентусом, как у меня в бытность игроком. Это воспоминания, которые останутся с нами навсегда, ими нужно насладиться в полной мере", — цитирует Реброва AS.

"В 1993 мы обыграли великую Барселону со счетом 3:1, а потом они нас победили 4:1 в ответом матче. Для нас все это было новым. Когда мы приехали на Камп Ноу, то не поверили размерам. Играть тогда было непросто. Потом в сезоне-1997/98 все было по-другому. Мы были более опытными и уверенными. Мы выиграли 4:0. После игры я говорил с Фигу, и он мне сказал, что мы их уничтожили. Мы не давали им контролировать мяч, создавали момент за моментом. Это был отличный момент для Динамо и всего украинского футбола".

"Наш дует с Шевченко? Мы здорово ладили и это было видно на поле. Мы наслаждались игрой друг с другом и вместе пережили непростые времена. Тогда мы хотели прогрессировать каждый день и реализовать себя. В этом и был секрет успеха".

Матч Барселона — Ференцварош пройдет завтра, 20 октября, в Испании.