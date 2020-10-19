Украина

Вопреки опасениям, фанаты все-таки смогут попасть на матч против туринского гранда.

Поединок первого тура Лиги чемпионов между Динамо и Ювентусом состоится со зрителями, сообщил официальный сайт киевского клуба.

Болельщики смогут попасть на стадион уже с 17:55, за два часа до начала матча. Клуб просит фанатов приходить заранее, чтобы обеспечить возможность соблюдения всех мер предосторожности в условиях пандемии.

Билеты на матч будут именными. Для подтверждения личности болельщикам нужно будет иметь с собой именную банковскую карту с фото либо же паспорт, загранпаспорт или водительское удостоверение.

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Игра начнется в 19:55. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка Динамо – Ювентус.