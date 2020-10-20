Украина

Мирча Луческу выпустил украинского хавбек в матче Лиги чемпионов против Ювентуса.

Динамо стартовало в групповом этапе Лиги чемпионов с поражения от туринского Ювентуса со счетом 0:2.

В концовке поединка тренерский штаб Мирчи Луческу сделал замену, которая могла удивить украинских болельщиков.

Полузащитник Денис Гармаш, не выходивший на поле в футболке Динамо с момента возвращения из Ризеспора прошлым летом, на 89-й минуте заменил Виталия Буяльского, но как-то повлиять на конечный результат уже было практически невозможно.

Для Гармаша поединок против Ювентуса стал первым за киевский клуб с 12 декабря 2019 года, когда "бело-синие" сыграли вничью с Лугано в групповом этапе Лиги Европы (1:1).

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Динамо — Ювентус вы можете на Football.ua.