Украина

Ворскла настаивает на изначально утвержденном переносе в Александрию.

Дирекция Премьер-лиги приняла уже второе решение о переносе матча 7-го тура УПЛ Ворскла – Шахтер. Изначально она перенесла встречу из попавшей в красную карантинную зону Полтавы в Александрию, но теперь УПЛ изменила решение и объявила о переносе матча в Киев.

УПЛ сообщает, что матч начнется 24 октября в 14:00 на стадионе имени Банникова. Поменялся номинальный хозяин – Шахтер, а во втором круге, если позволит санитарно-эпидемиологическая ситуация, команды сыграют в Полтаве (в 20-м туре).

Ворскла осталась не в восторге от таких перестановок, ведь клуб уже бронировал для себя отель в соседнем с Александрией Кременчуге. Вице-президент клуба Олег Лысак настаивает на том, что матч должен быть сыгран в Александрии.

"Вчера (21 октября – прим.) начались какие-то непонятные для нас качели (телефонные звонки и никаких официальных писем – прим. Ворсклы). Нам начали ставить условия, при которых мы должны ехать на игру с Шахтером в Киев", — цитирует Лысака официальный сайт Ворсклы.

"Если так, мы даже готовы отдать "горнякам" свой отель в Кременчуге. Но ведь мы предложили полностью подходящий, в том числе в плане маршрута, для обеих сторон вариант с КСК Ника. Не хотим, чтобы нами манипулировали, подстраивая что-то под себя".

"Надеемся, УПЛ даст правильную оценку сложившейся ситуации, и мы спокойно, без взаимных обид и претензий сыграем этот матч в Александрии на арене с нормальной инфраструктурой. Еще раз подчеркну: мы категорически против переноса игры в столицу, тем более, что Шахтер настаивает на том, чтобы и матч второго круга тоже провели в Киеве. Будем вынуждены обратиться в органы футбольного правосудия".