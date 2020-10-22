Украина

Нападающий рассказал о старте тренировочного процесса.

Нападающий Динамо Артем Беседин, который отбывает дисквалификацию, заявил, что уже начал подготовку к играм.

"Тренироваться начал с этого понедельника. Все хорошо. Наконец тренируюсь с командой. До этого я работал индивидуально, с Виталием Мандзюком, практически каждый день. Мы хорошо подготовились, сделали практически все возможное, чтобы я подошел к возвращению в футбол в неплохом состоянии. Но, конечно, тренировки с командой – это совсем другое, когда работаешь с партнерами, чувствуешь совсем другой ритм. Все равно мне понадобится время, чтобы привыкнуть к таким нагрузкам. Мне спешить некуда, поэтому считаю, что все будет нормально.

Желание работать у меня огромное, уже соскучился по тренировкам, по команде и по базе. Я просто выхожу, тренируюсь, делаю то, что от меня требуют. А в какой я сейчас форме, в каком состоянии – лучше спросить у тренерского штаба, им лучше видно.

То, что мог делать с мячом и без мяча индивидуально – я делал. Но тренировки в команде – это совсем другое. Взять к примеру то же удержание мяча. Во время тренировок в команде интенсивность всегда на высоком уровне. Это тяжелее, чем индивидуальная работа. Но я восстанавливаюсь и готовлюсь к тренировкам заранее. Я понимаю, что много пропустил, и нужно хорошо готовиться к занятиям, восстанавливаться после них. Я все это делаю. На данный момент чувствую себя хорошо, и это самое главное.

Луческу? Я с ним разговаривал. Он мне дал понять, что он меня ждет в команде, рассчитывает на меня. Для меня это самое главное, мне этих слов вполне достаточно. Мне остается только работать, становиться лучше и ждать своего времени", — сказал Беседин официальному сайту Динамо.

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