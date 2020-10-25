Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка УПЛ.

Мариуполь в рамках поединка седьмого тура чемпионата Украины отправится в гости к Ингульцу.

Ингулец — Мариуполь

Воскресенье, 14:00. Стадион Зирка, Кропивницкий. Главный арбитр — Дмитрий Кривушкин. Трансляция — телеканал Футбол 1.

Ингулец после шести сыгранных матчей набрал четыре балла и находится на одиннадцатой строчке турнирной таблицы. Матч прошлого тура и приготовления к нему были очень событийными для команды из Петрово. Так, Александрия из-за большого количества зараженных просила перенести встречу, но Ингулец отказался.

В такой ситуации к команде из Петрово особых вопросов нет, но она явно рассчитывала набрать три очка с ослабленным соперником, однако это абсолютно не получилось. Александрия отправила в ворота Ингульца четыре гола и только после этого подопечные Сергея Лавриненко забили трижды, чего для набора очков не хватило.

Мариуполь же после шести проведенных игр забрался на пятую позицию в турнирной таблице, располагая десятью набранными баллами. Отличный результат, учитывая, что команда прошла омоложение и получила нового главного тренера.

В прошлом туре подопечные Остапа Маркевича гостили у Миная и добились победы с минимальным преимуществом в счете благодаря голу Бондаренко с пенальти уже в компенсированное время. Примечательно, что фол произошел за пределами штрафной площади, но арбитр все равно указал на "точку". Ждем, что "азовцы" смогут продолжить свою успешную серию.

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