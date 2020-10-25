Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка УПЛ.

Заря в рамках поединка седьмого тура чемпионата Украины примет на своем поле Рух.

Заря — Рух

Воскресенье, 19:30. Стадион Славутич-Арена, Запорожье. Главный арбитр — Юрий Иванов. Трансляция — телеканал Униан.

Заря после неудачного старта сезона немного выровняла свои результаты и набрала шесть очков за последние четыре поединка. Подопечные Виктора Скрипника идут на девятой позиции и для улучшения своего положения очень нуждаются в набранных баллах. Рух, соперник луганчан, вполне к этому располагает.

Луганчане среди недели провели поединок в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы против Лестера и потерпели разгромное поражение (0:3). Разница в классе между командами была слишком заметна. В прошлом поединке чемпионата Заря принимала на своем поле Колос и упустила победу в компенсированное время.

Рух к текущему отрезку чемпионата провел шесть поединков, в которых сумел набрать лишь два балла — худший показатель после Львова и предпоследнее место. Тем не менее, стоит отметить неуступчивость команды, которая смогла дать бой Динамо и отобрать очки у Шахтера.

Ждем от Руха бой и в этот раз, ведь луганчане будут на фоне усталости после игры с Лестером и вполне могут потерять очки, однако верим, что Скрипник найдет ресурсы внутри команды, чтобы все-таки набрать три очка.

прогноз 2:1

Юрченко