Украина

Игрок "северян" рассказал о предстоящей встрече.

Защитник Десны Ефим Конопля поделился своим мнением о предстоящем матче с Олимпиком в 7-м туре УПЛ.

"От вызова в сборную остались положительные воспоминания. Много поводов для размышлений. Это международный опыт такого уровня ... думаю, он любому футболисту покажет его сильные и слабые стороны и даст повод для размышлений ...

На матч с Днепром-1 физически и морально переключаться было не очень сложно. Эмоции ... снова играли без болельщиков. После нескольких матчей со зрителями, снова соревноваться перед пустыми трибунами ... При том, на таком хорошем стадионе ... Было немного не комфортно.

Олимпик? Всегда приятнее играть дома, с позиции силы. Родной стадион гонит тебя вперед, хочешь ты этого или нет ...

В атаке у Олимпика играют сильные легионеры, которые могут решить судьбу эпизода. Конечно, нам будет реально победить. Это очень важно, ведь важна каждая победа. Можно сыграть вничью или выиграть у Динамо, а затем проиграть Днепру-1. И это одинаковая потеря очков: что проигрыш Шахтеру, что Днепру-1", – рассказал Конопля в интервью официальному сайту клуба.

Встреча команд состоится в субботу, 24 октября, и начнется в 17:00.

Ранее сообщалось, что Олимпик договорился с Десной о переносе поединка в Чернигов.