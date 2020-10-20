Украина

Игра черниговцев и дончан в ближайшем туре состоится в Киеве.

Номинальный хозяин матча Десна – Олимпик изменен, сообщил официальный телеграм-канал черниговцев. Вопреки изначальному календарю, в первом круге встреча состоится на поле Олимпика, а уже во втором команды сыграют в Чернигове.

Десна обратилась в Олимпик с просьбой об изменении хозяина матча в связи с тем, что Чернигов попал в красную карантинную зону и играть футбольные матчи там нельзя.

Игра Олимпик — Десна состоится 24 октября на стадионе имени Валерия Лобановского. Начало — в 17:00.

По этой же причине претерпел изменения и другой матч седьмого тура УПЛ. Игра Ворскла – Шахтер состоится не в "красной" Полтаве, а в Александрии.