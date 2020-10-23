Украина

Поляк подписал новый четырехлетний контракт с клубам.

Защитник Динамо Томаш Кендзера поделился эмоциями от продления контракта с киевским клубом.

"Я очень доволен тем, что на ближайшие годы остаюсь игроком Динамо. Рад, что все получилось так, как хотели и я, и клуб. Мы быстро обо всем договорились и без промедления подписали соглашение".

"Я живу здесь уже больше трех лет, и очень хорошо себя чувствую. Киев для меня – второй дом после Польши. Я всегда говорю только самые хорошие слова и о городе, и о людях, и о болельщиках, и о клубе Динамо. Я здесь очень счастлив".

"Цели? Самое важное – выигрывать чемпионат Украины, Кубок, Суберкубок и хорошо выступать в Лиге чемпионов. Динамо всегда должно быть первым, это великий клуб, и для нас главное – побеждать в каждой следующей игре. А что касается меня лично, важней всего, чтобы не подводило здоровье, и не было травм", — приводит слова Кендзеры официальный сайт Динамо.

Напомним, польский футболист подписал соглашение, рассчитанное до 2024 года.