Украина

Французский тренер продолжит карьеру в Чемпионшипе.

Новым тренером Барнсли стал Валерьян Исмаэль, сообщил официальный сайт клуба.

Валерьян, в свое время поигравший за Баварию, начинал тренерскую команду в юношеских командах Ганновера и Вольфсбурга. В стане последних он получил свой шанс поработать с первой командой.

В сезоне-2019/20 Исмаэль стал тренером австрийского Ласка. Он стал первым в группе Лиги Европы с такими командами, как Спортинг и ПСВ.

Барнсли в первых шести турах с тремя очками занимает 22-е (третье с конца) место в Чемпионшипе.