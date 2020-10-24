Французский тренер продолжит карьеру в Чемпионшипе.
Валерьян Исмаэль, Getty Images
24 октября 2020, 08:50
Новым тренером Барнсли стал Валерьян Исмаэль, сообщил официальный сайт клуба.
Валерьян, в свое время поигравший за Баварию, начинал тренерскую команду в юношеских командах Ганновера и Вольфсбурга. В стане последних он получил свой шанс поработать с первой командой.
В сезоне-2019/20 Исмаэль стал тренером австрийского Ласка. Он стал первым в группе Лиги Европы с такими командами, как Спортинг и ПСВ.
Барнсли в первых шести турах с тремя очками занимает 22-е (третье с конца) место в Чемпионшипе.