Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют донецкий Шахтер и полтавская Ворскла.

Седьмой тур Украинской Премьер-лиги начнет центральный поединок всего уик-энда нашего футбола. С достаточно интересной историей, игра между донецким Шахтером и полтавской Ворсклой перебралась на столичный УТК им. Банникова, где и предстоит сыграть третьей и второй команде УПЛ, по состоянию на момент начала тура.

"Будет больше игроков" — таким был лейтмотив пресс-конференции главного тренера "горняков" перед предстоящей игрой, но на деле оказалось, что португальский специалист решил в очередной раз проверить в бою "новую генерацию" своей команды. Шахтер сыграет ровно в такой же комбинации футболистов, что и в успешном матче против Реала в середине недели (3:2). У Ворсклы отмечаем возвращение в строй Сергея Яворского, Павла Ребенка, Александра Скляра и Ибрагима Кане, так что полтавчане предстанут перед нами в своем оптимальном составе на данный момент.

Шахтер: Трубин — Додо, Бондарь, Хочолава, Корниенко — Майкон, Маркос Антонио — Марлос, Соломон, Тете — Дентиньо.

Запасные: Пятов, Болбат, Сиприано, Матвиенко, Степаненко, Алан Патрик, Судаков, Тайсон, Вьюнник.



Ворскла: Резник — Яворский, Чеснаков, Альюн — Пердута, Пуцлин, Скляр, Ребенок — Кане, Степанюк — Кулач.