Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют киевское Динамо и Александрия.

Бросить вызов легендарному "El Clasico" в борьбе за зрительские симпатии — с такой непростой задачей столкнутся киевское Динамо и Александрия в своем поединке седьмого тура Украинской Премьер-лиги.

У киевлян, на фоне тяжелой игры с туринским Ювентусом в рамка Лиги чемпионов УЕФА (0:2), есть замены в стартовом составе на предстоящую игру. В центре обороны сыграет пара Попов – Сирота, в то время как Миколенко вернется на фланг защиты. Стоит отметить также и выход Дениса Гармаша с первых минут, на замену Николаю Шапаренко, а также место для Жерсона Родригеса на острие атаки.

У Александрии есть в заявке игроки, излечившиеся от коронавируса COVID-19, но Владимир Шаран не спешит выставлять их в стартовый состав. "Полиграфы" сыграют очередной экспериментальной комбинацией, на острие которой с первых минут матч начнет Сергей Ситало.

Динамо: Бущан — Кендзера, Попов, Сирота, Миколенко — Сидорчук — Цыганков, Гармаш, Буяльский, Де Пена — Родригес.

Запасные: Бойко, Вербич, Шепелев, Шапаренко, Леднев, Андриевский, Караваев, Забарный, Супряга.



Александрия: Панькив — Пашаев, Бондаренко, Бабогло, Задерака — Дудка, Мельник, Грицук — Мишенко, Ситало, Третьяков.

Запасные: Борисенко, Стецьков, Ковалец, Безбородько, Мирошниченко, Глоба, Шастал, Гречишкин, Дубра.



Матч Динамо — Александрия начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.