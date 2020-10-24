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Динамо — Александрия 1:0
Голы: Попов, 1

Динамо: Бущан — Кендзера (Караваев, 69), Попов, Сирота, Миколенко — Сидорчук — Цыганков, Гармаш (Шапаренко, 46), Буяльский (Шепелев, 83), Де Пена (Вербич, 69) — Родригес (Супряга, 46).

Александрия: Панькив — Пашаев, Мельник, Бондаренко, Бабогло, Мишенко (Глоба, 80) — Третьяков (Безбородько, 72), Дудка, Грицук (Гречишкин, 54), Задерака (Стецьков, 46) — Ситало.

Предупреждения: Грицук, Стецьков, Мельник, Бондаренко — Де Пена, Родригес, Кендзера, Сидорчук

На 89-й минуте удален Николай Шапаренко (Динамо) (грубое нарушение). 