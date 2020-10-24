Олимпик — Десна 0:2 Видео голов и обзор матча

Десна в поединке чемпионата Украины отправилась в гости к Олимпику и добилась победы со счетом 2:0.

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка:



Олимпик — Десна 0:2

Голы: Шевцов, 24, Тотовицкий, 37.

Олимпик: Кичак — Пасич (Ксенз, 61), Гришко, Драме, Лебеденко — Тейшейра (Чогадзе, 77), Бабенко, Бенито (Альваренга, 89), Завийский (Романовский, 61), Политыло (Каргбо, 77) — Шахаб.

Десна: Паст — Конопля, Имереков, Гитченко, , Мостовой — Арвеладзе (Ермаков, 82), Мудрик (Картушов, 69), Калитвинцев (Гуцуляк, 90), Тотовицкий (Дегтярев, 82), Огиря — Шевцов (Домбровский, 69).

Предупреждения: Бенито, Захеди — Тотовицкий, Имереков, Гитченко