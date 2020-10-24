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    24 октября 2020, 19:40

    Олимпик — Десна 0:2 Видео голов и обзор матча

    Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

    Олимпик — Десна 0:2 Видео голов и обзор матча
    24 октября 2020, 19:40

    Десна в поединке чемпионата Украины отправилась в гости к Олимпику и добилась победы со счетом 2:0.

    Предлагаем вашему вниманию обзор поединка:


    Олимпик — Десна 0:2
    Голы: Шевцов, 24, Тотовицкий, 37.

    Олимпик: Кичак — Пасич (Ксенз, 61), Гришко, Драме, Лебеденко — Тейшейра (Чогадзе, 77), Бабенко, Бенито (Альваренга, 89), Завийский (Романовский, 61), Политыло (Каргбо, 77) — Шахаб.

    Десна: Паст — Конопля, Имереков, Гитченко, , Мостовой — Арвеладзе (Ермаков, 82), Мудрик (Картушов, 69), Калитвинцев (Гуцуляк, 90), Тотовицкий (Дегтярев, 82), Огиря — Шевцов (Домбровский, 69).

    Предупреждения: Бенито, Захеди — Тотовицкий, Имереков, Гитченко

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