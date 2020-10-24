Украина

Наставник Динамо высказался о победе над Александрией в поединке чемпионата Украины.

В рамках седьмого тура украинской Премьер-лиги Динамо минимально обыграло Александрию благодаря голу Дениса Попова. Главный тренер киевского клуба Мирча Луческу прокомментировал результат этой встречи.

"Мы сами усложнили себе жизнь в этом матче. Забили быстрый гол, могли забить еще и тогда все было бы иначе. А так мы не использовали свои шансы, почувствовали, что игра легко дается, и расслабились. А соперник, наоборот, поймал кураж, закрыл все зоны в атаке и очень хорошо оборонялся во втором тайме. Кроме того, вратарь соперников сыграл очень хорошо. После перерыва уже чувствовалась усталость, накопившаяся за много игр".

"У нас действительно сложный график. Но такой график у многих команд в Европе, не только у нас. После Лиги чемпионов многим сложно даются матчи в чемпионате. Самый свежий пример — это игра Реала с Барселоной. Сложно всем, не только нам", — заявил Луческу на послематчевой пресс-конференции.

Также румынский специалист поделился мнением о Жерсоне Родриге, Владиславе Супряге, Денисе Гармаше, рассказал о перспективах Назария Русина в Динамо и подтвердил травму Владимира Костевича.

"Жерсон Родригес? Я знал, что он играл на позиции центрального нападающего в Шерифе. Хотел посмотреть, как он действует на этой позиции. Нужно было и ему выделить игровое время, и позволить отдохнуть Супряге. Поэтому дал им обоим по 45 минут. Супряга — игрок, который растет. Требую, чтобы у него были моменты, чтобы он бился и цеплялся за мяч. Поэтому жду от него большего".

"Что касается Дениса Гармаша, это опытный игрок. Мы на него рассчитываем. Пока он не готов на таком уровне, чтобы играть постоянно. Но все впереди".

"У Костевича травма, скоро он будет прооперирован. Что касается Русина, то у нас 25 футболистов, все сразу играть не могут. У нас большая конкуренция. Готовлю и тренирую игроков так, чтобы каждый всегда мог выйти на поле и помочь. Это же касается и Бэлуцэ, который должен адаптироваться к чемпионату и ждет своей очереди. Не могут быть на поле все сразу. Когда команда выигрывает, сложно делать радикальные замены", — приводит слова Луческу официальный сайт Динамо.

В следующем туре киевское Динамо сыграет в гостях у днепровского Днепра-1 на фоне выездного противостояния с Ференцварошем в рамках Лиги чемпионов УЕФА, а Александрия на своем поле будет принимать черниговскую Десну.