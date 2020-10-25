Украина

Наставник Олимпика высказался о поражении в матче чемпионата Украины против Десны.

В поединке седьмого тура украинской Премьер-лиги Десна отправилась в гости к Олимпику и добилась победы со счетом 2:0. Главный тренер донецкого клуба Игорь Климовский прокомментировал результат этой встречи.

"Мы слишком много позволили сопернику создать в атаке. В таком поединке надо выгрызать мяч, отбирать его на каждом участке поля, не давать сопернику свободных зон. Десна чувствовала себя слишком свободно на нашей половине поля".

"У нас выпал Иван Зотько. Он сломал ключицу. Потребуется операция. На его позиции сегодня вышел новый игрок. Для него это была первая игра на таком уровне. Мы допустили очень много ошибок в обороне. Предстоит много работы по разбору этого матча".

"Мы разбирали Десну, знали, что они очень часто играют длинными забросами. Именно так и пришел первый гол в наши ворота. Второй гол, кстати, был забит с офсайда. Мы только что посмотрели в раздевалке повтор".

"В конце встречи провели несколько замен, чтобы попытаться исправить ситуацию. Хотели больше нагнетать, создавать давление на оборону Десны. Хотели забить, но не вышло", — приводит слова Климовского официальный сайт Олимпика.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Олимпик — Десна вы можете на Football.ua.