Украина

Форвард высказал свое мнение о поражении своей команды.

Нападающий Олимпика Захеди Шахаб прокомментировал матч УПЛ, в котором дончане уступили Десне.

"Десна всегда хорошо играет. Сложно противостоять этой команде. Это одна из сильнейших команд в Украине. Если ты не используешь свои возможности, которых у нас в этой игре было не так много, то такой соперник обязательно тебя накажет. Так и случилось.

Чемпионат очень длинный. Мы все еще в поиске нашей оптимальной игры и помним о нашей цели. Мы хорошо стартовали в чемпионате, но теперь другие команды нас изучили, провели анализ сильных сторон наших футболистов и знают как действовать против Олимпика.

Но у нас очень мудрый тренерский штаб. Я уверен, мы проанализируем, что пошло не так в этом матче и проработаем ошибки", — сказал Шахаб официальному сайту дончан.

Ранее свое мнение о поединке высказал главный тренер Олимпика Игорь Климовский.