Украина

Голкипер донецкого клуба прокомментировал матч против Десны.

Олимпик в седьмом туре туре чемпионата Украины уступил Десне 0:2. Голы забивали Шевцов и Тотовицкий.

"Не смогли забить и совершили много ошибок в обороне – отсюда и такой результат. Все просто. Если говорить о самоотдаче, то никаких претензий быть к команде не может. У нас есть своя структура и мы пытаемся в каждом матче выполнять установку тренерского штаба. Очень хотели победить сегодня", — цитирует Артема Кичака официальный Телеграм-канал Олимпика.

"В последних играх нам не хватает впереди последнего паса и завершающего удара. У нас, ввиду разных причин, происходит ротация в оборонительной линии. Нужно время, чтобы окончательно наладить взаимопонимание".

"Будем держать удар и двигаться дальше, только с таким подходом возможно прогрессировать".

В следующем матче Олимпик сыграет на выезде против Колоса 31 октября.