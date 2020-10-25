Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют петровский Ингулец и Мариуполь.

Футбольное воскресенье для Украины начнется с поединка в рамках седьмого тура УПЛ, в котором в Кропивницком будут встречаться Ингулец и Мариуполь.

Команда Сергея Лавриненко явно испытывает трудности с подбором кадров, ведь на предстоящую игру тренерский штаб не смог только минимально укомплектовать лавку для запасных. Среди футболистов стартового состава стоит выделить выход на острие атаки Оскара Мкомолы, который впервые сыграет в этом сезоне со стартового свистка, а также первое за календарный месяц появление на поле Александра Козака.

Из ротации Мариуполя стоит выделить только возвращение в основу Сергея Горбунова, который займет место на левом фланге полузащиты.

Ингулец: Шуст — Балан, Ковалев, Лупашко, Семенко, Квасный — Козак, Запорожец, Бартулович, Янаков — Мкомола.

Запасные: Крынский, Коваленко, Белоцерковец, Плохотнюк, Литвяк.



Мариуполь: Гальчук — Кирюханцев, Чоботенко, Быков, Стасюк — Чех — Мишнев, Бондаренко, Танковский, Горбунов — Сикан.