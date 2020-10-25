Украина

Наиболее "миролюбивая" команда УПЛ сохранила за собой данный статус пятой ничьей на старте сезона (1:1).

События воскресной части украинского футбольного уик-энда открывала игра в Кропивницком, где на стадионе "Зирка" в рамках встречались седьмого тура Украинской Премьер-лиги встречались один из дебютантов "элиты" этого сезона – Ингулец из с. Петрово, и Мариуполь. Новоприбывший в наивысший дивизион коллектив Сергея Лавриненко намеревался в очередной раз совершить попытку добыть вторую для трех новичков этого сезона победу в противостоянии с набравшим неплохую форму соперником.

"Козаки" — наиболее миролюбивая команда страны на момент начала тура. Лишь донецкий Шахтер днем ранее сумел догнать их по показателю ничейных результатов (4) после своей игры с полтавской Ворсклой (1:1). Тем не менее, факт набора хоть какого-нибудь количества очков в большинстве сыгранных матчей позволял Ингульцу находиться в полпозиции относительно стоящих выше в турнирной таблице команд. Было очевидно превосходство подопечных Остапа Маркевича над оппонентами в опыте выступлений на наивысшем уровне, однако стиль футбола на встречных курсах, который присущ команде из Петрово, мог стать ключевым фактором для долгожданного успеха.

Отчетная игра как раз и получила такой сценарий уже со стартовых минут. Хозяева поддавливали в смелом прессинге, к которому Мариуполь смог привыкнуть далеко не сразу. Уже на 6-й минуте в игре активно был задействован голкипер Гальчук, которому пришлось доставать мяч из левой девятки своих ворот после точного удара Бартуловича с близкого штрафного. С заработанного углового Ингулец сумел открыть счет: Балан завершил ударом головой мягкую подачу с правого фланга в исполнении Козака.

Отличный старт для "козаков"! Однако и Мариуполь нашлось чем ответить. Набравший достойную форму в последних поединках Артем Бондаренко разогнал атаку от центра поля, а Горбунов выступил для партнера держателем мяча в правом фланге штрафной, пока тот набирал ход. Завершилось дело ударом под дальнюю штангу в одно касание. Такому резвому старту поединка могли позавидовать многие поединки вчерашнего игрового дня!

К сожалению, задор начал покидать игроков обеих команд уже достаточно скоро. Обмен быстрыми атаками редко доходил до непосредственных ударов по воротам. Нашлась работа для голкиперов в таких условиях лишь по одному разу — Гальчук спас от выхода один на один под острым углом на правом фланге штрафной со стороны Козака, а Шуст в похожей ситуации уберег ворота от удара Сикана от левого угла вратарской. Ожидаемый уровень борьбы, но велик был риск, что хозяева завершат ничьей очередной поединок. Впрочем, оставалось играть еще целый тайм — достаточный объем времени для обеих команд.

При достаточно содержательной игре со стороны Ингульца до перерыва, сложно было ожидать, что команда Лавриненко решится на простое удержание комфортного счета в оставшееся время. Однако "козаки" потеряли связи при переходе через центр поля, из-за чего были вынуждены отсиживаться в обороне. У Мариуполя была череда отличных моментов для достижения гостевой победы, но реализация у футболистов Маркевича хромала на обе ноги. Сикан, после него — Кулаков и Мишнев имели три отменных возможности для взятия ворот, однако не смогли пробить неуверенно игравшего на выходах Шуста. Потеря очков случилась для Мариуполя на ровном месте, ведь приазовцы полностью сумели переиграть соперника по ходу второго тайма. Одна из самых нестабильных команд "элиты" на данный момент, судя по всему.

В следующем туре Ингулец вновь будет принимать соперников на стадионе "Зирка" — луганская Заря пожалует с визитом в Кропивницкий. А вот Мариуполю предстоит провести региональное дерби с донецким Шахтером в статусе гостей.Ингулец — Мариуполь 1:1Балан, 6 — Бондаренко, 8Шуст — Балан, Ковалев, Лупашко, Семенко, Квасный — Янаков (Белоцерковец, 80), Бартулович (Литвяк, 80), Запорожец, Козак (Коваленко, 76) — Мкомола (Плохотнюк, 71).Гальчук — Кирюханцев, Чоботенко, Быков, Стасюк — Чех — Мишнев, Бондаренко, Танковский (Кулиев, 86), Горбунов (Очеретько, 63) — Сикан (Кулаков, 66).Предупреждения: Козак, Бартулович, Лупашко, Квасный — Быков, Очеретько, Кулаков.