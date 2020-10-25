Украина

Стали известны стартовые составы команд на матч седьмого тура УПЛ между ковалевским Колосом и Минаем.

Главный тренер ковалевского Колоса Руслан Костышин решил оставить на скамейке запасных одного из лидеров команды Евгения Морозко. В матче против Миная его место на поле займет Владислав Емец. Также не нашлось места в стартовом составе Олегу Ильину, вместо него сыграет Денис Костышин.

Колос: Кучерук — Кравченко, Гавриш, Максименко, Черноморец — Костышин, Милько, Богданов, Емец — Смирный — Лысенко

Запасные: Кучеренко, Зозуля, Задоя, Морозко, Данфа, Селезнев, Ильин, Исаенко, Мораренко

Минай: Каниболоцкий — Маембэ, Меличенко, Матич, Сакив — Снижко, Нуриев, Ткачук, Кныш, Пиняшко — Шиндер

Запасные: Попович, Капаррос, Ахмедзаде, Маткобожик, Голодюк, Лопыренок, Глагола, Павлиш, Кожанов

Матч Колос — Минай начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.