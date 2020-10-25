Украина

Команды Руслана Костышина и Василия Кобина не сумели определить сильнейшего (2:2).

В рамках седьмого тура УПЛ ковалеский Колос принимал Минай. Гости неожиданно завладели игровым и территориальным преимуществом сразу же после стартового свистка. Кныш попытался забить уже на первой минуте, но Кучерук легко справился с его ударом. Подопечные Василия Кобина много владели мячом на чужой половине поля, но не оказывали давление на владения Кучерука. Хозяева на некоторое время перехватили инициативу, но владели мячом недолго, быстро вернув его сопернику.

Минай был вознагражден за свои усилия забить заработанным пенальти за игру Д. Костышина рукой. Нуриев подошел к мячу и хладнокровное реализовал одиннадцатиметровый удар – 0:1. Однако радость гостей была вовсе недолго, поскольку они пропустили уже через две минуты. Милько замкнул подачу Богданова со штрафного на дальнюю штангу – 1:1. После забитого гола ковалевцы продолжали контролировать мяч. Но вместо создания опасных моментов они едва не подарили сопернику гол. Гавриш подарил мяч Пиняшко в собственной штрафной – Василий не смог переиграть Кучерука, а затем Нуриев упустил шанс оформить дубль, неудачно сыграв на добивании.

После всплеска активности в исполнении обеих команд игра успокоилась. Гости снова забрали мяч под свой контроль и перебрались на чужую половину поля, но вовсе не угрожали воротам соперника. А вот подопечные Руслана Костышина имели отличную возможность забить, но Кравченко не попал по воротам с убойной позиции, поспешив с ударом. Колос на некоторое время забрал мяч под свой контроль, но, как и гости, редко завершал атаки ударами по воротам. Последние минуты первого тайма прошли в сдержанной манере, команды не собирались форсировать события, отложив это уже на вторую половину встречи.

После возобновления игры хозяева сразу же забрали мяч под свой контроль. Они могли забить быстрый гол после удара Лысенко головой, но он оказался неточным. Подопечные Р. Костышина много владели мячом на чужой половине поля, но не могли вскрыть оборону соперника. В одном из эпизодов Меличенко мог помочь Колосу забить, едва не срезав мяч в свои ворота, но мяч разминулся с их створом. Р. Костышин решил освежить атаку своей команды, выпустив на поле Исаенко и Селезнева.

Через несколько минут после их выхода ковалевцы пропустили — Шиндер откликнулся на подачу Сакива со штрафного и отправил мяч в сетку — 1:2. Радость гостей снова была недолгой, ведь они пропустили уже в следующей атаке. Данфа получил пас от Исаенко и расстрелял ворота — 2:2. После обмена голами игра успокоилась. Команды снова по очереди владели инициативой, но ни к чему серьезному это не приводило. Все заканчивалось лишь подходами к штрафной площади.

Со временем хозяева полностью забрали мяч под свой контроль, рассчитывая впервые в матче выйти вперед. Они атаковали большими силами, но это не помогало пройти эшелонированную оборону команды Кобина. А вот Минай вполне мог забить усилиями Кожанова, пробившего в касание после паса Нуриева, но удару Дениса совсем немного не хватило точности. В концовке поединка ковалевцы отчаянно пытались вырвать победу, но так и не создали ни одного опасного момента. Как итог, команды расписали боевую ничью, которая не повлияла на их положение в турнирной таблице.

В восьмом туре Колос сыграет с донецким Олимпиком, а Минай сразится со львовским Рухом.

Колос — Минай 2:2

Голы: Милько, 19, Данфа, 63 — Нуриев, 17 (с пенальти), Шиндер, 62

Колос: Кучерук — Гавриш, Максименко (Ильин, 46), Черноморец — Кравченко, Милько, Богданов (Задоя, 79), Емец — Костышин (Данфа, 46), Смирный (Исаенко, 59) — Лысенко (Селезнев, 59)

Минай: Каниболоцкий — Меличенко, Матич (Лопыренок, 64), Сакив — Маембэ, Нуриев, Снижко (Голодюк, 64), Кныш (Кожанов, 76) — Ткачук — Пиняшко (Маткобожик, 81), Шиндер (Ахмедзаде, 81)

Предупреждения: Лысенко, Милько, Ильин, Селезнев, Кравченко — Матич, Кныш, Шиндер, Маембэ, Нуриев