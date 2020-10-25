Украина

Заря добила обескровленный двумя удалениями Рух

Оба голкипера львовской команды, которые принимали участие в поединке, пропустили как минимум по одному разу (4:0).

Заря — Рух, фото УПЛ

Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.



Заря — Рух 4:0

Голы: Гладкий, 52, Кочергин, 76, Иванисеня, 88, Аллахьяр, 90+2



Заря: Василь — Фаворов (Руфати, 74), Вернидуб, Цвек, Хомченовский (Цыганикс, 81) — Иванисеня — Лунев (Перович, 74), Кочергин (Чайковский, 84) — Назарина — Кабаев, Гладкий (Аллахьяр, 80).



Рух: Бандура (Герета, 90) — Гагун, Дуць, Стаменкович, Глига — Мартынюк, Федорчук (Литвиненко, 82) — Б. Бойчук (Притула, 87), Р. Русин (Климчук, 46), Мысык — Кухаревич (Кондраков, 82).



Предупреждения: Хомченовский, Цвек, Иванисеня — Мартынюк, Мысык, Стаменкович



В перерыве удален Роман Гагун (Рух) (грубое нарушение). На 48-й минуте удален Ярослав Мартынюк (Рух) (повторное предупреждение).