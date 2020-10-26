Украина

Голкипер полтавчан отметился хорошей игрой против Шахтера.

Официальный сайт украинской Премьер-лиги сообщает, что лучшим футболистом по итогам седьмого тура чемпионата стал голкипер Ворсклы Дмитрий Резник.

Напомним, футболист вышел в основе на центральный поединок тура против Шахтера, который завершился со счетом 1:1.

Отмечается, что за звание лучшего футболиста прошедшего игрового дня также боролись нападающий Ворсклы Владислав Кулач и форвард Десны Илья Шевцов.

Также вашему вниманию предлагается видео голов и обзор поединка между полтавчанами и дончанами.