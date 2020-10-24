Украина

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Украины.

В матче 7-го тура украинской Премьер-лиги Шахтер и Ворскла сыграли вничью со счетом 1:1.

Гол на 7-й минуте матча открыл нападающий полтавчан Владислав Кулач, а "горняки" сравняли на 33-й минуте усилиями Манора Соломона.



Шахтер — Ворскла 1:1

Голы: Соломон, 33 – Кулач, 7.

Шахтер: Трубин — Додо, Бондарь, Хочолава, Корниенко (Матвиенко, 72) — Майкон (Алан Патрик, 59), Маркос Антонио (Степаненко, 72) — Марлос, Соломон (Тайсон, 63), Тете — Дентиньо (Судаков, 72).

Ворскла: Резник — Яворский, Чеснаков, Альюн — Пердута, Пуцлин, Скляр, Ребенок — Кане (Челядин, 72), Степанюк (Щербак, 76) — Кулач (Пешич, 87).

Предупреждения: Майкон — Альюн, Ребенок, Пердута, Пуцлин.

Удаление: Пап-Альюн Ндиайе, 53.