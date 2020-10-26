У двоих игроков Динамо выявили COVID-19.
ВИТАЛИЙ МИКОЛЕНКО, ФК ДИНАМО КИЕВ
26 октября 2020, 14:29
Официальный сайт Динамо сообщает, что у голкипера Георгия Бущана и защитника Виталия Миколенко выявили коронавирус.
Это значит, что Бущан и Миколенко не помогут Динамо в ближайших матчах команды, включая игры Лиги чемпионов против Ференцвароша и Барселоны. Оба игрока являются основными в команде Мирчи Луческу, так что их отсутствие станет для тренера большой проблемой.
Кроме того, COVID-19 обнаружен у тренера Динамо по физической подготовке Виталия Кулыбы. Все трое чувствуют себя удовлетворительно и находятся на самоизоляции.
У всех остальных игроков, тренеров и персонала результаты тестов отрицательные.