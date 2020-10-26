Украина

Окончательный вердикт FIFA оказался достаточно строгим для украинского полузащитника Ярослава Богунова.

Согласно информации беларусского ресурса Pressball.by, ФИФА приняла окончательное решение по делу об участии игроков Нафтана из Новополоцка в договорных матчах.

27-летний украинский полузащитник Ярослав Богунов выступал за данный футбольный клуб в 2017-м году, когда перед игрой с брестским Динамо другой игрок Нафтана, Михаил Горбачев, подошел к нему и предложил "заработать 1000 долларов". Для этого необходимо было "проиграть матч с разницей в два мяча и больше". Богунов принимал участие в вышеуказанном поединке и не отметился по его ходу голевыми действиями.

При переходе в беларусский клуб Крумкачы, украинский футболист не сообщил о данном инциденте новому коллективу. Однако, перед встречей с тем же Нафтаном, к Богунову вновь подошел Горбачев, сообщив, что его команда "будет сдавать игру". По словам Ярослава, соперники в тот вечер "действовали слабо". С расширенной версией показаний игрока можно ознакомиться по ссылке.

Ярослав Богунов и защитник БАТЭ Захар Волков проходили в судебном процессе о договорных поединках в качестве свидетелей, однако, на основании данных, предоставленных Дисциплинарным комитетом БФФ, ФИФА распространила решение белорусской федерации на все соревнования под своей эгидой. По этой причине Богунов теперь не сможет принимать участие ни в одном соревновании под эгидой ФИФА или других ассоциаций, вне зависимости от уровня, будь то клуб или сборная.

Следующая игра ПФК Львов в рамках украинской Премьер-лиги состоится на в воскресенье, 1 ноября, в 17:00. "Золотые львы" будут принимать на своем поле полтавскую Ворсклу.