Украина

Датский хавбек был не против отправиться

Полузащитник киевского Динамо Микель Дуэлунд мог сменить клубную прописку в прошлое трансферное окно, однако главный тренер Мирча Луческу не захотел расставаться с футболистом. Об этом сообщили в программе Цыганык LIVE.

По информации источника, арендовать 23-летнего датчанина хотели некоторые украинские и зарубежные клубы.

Несмотря на то, что сам Дуэлунд был не против отправиться за новым вызовом ввиду отсутствия регулярной игровой практики в киевском клубе, Луческу отказался его отпускать.

Напомним, Динамо отправиться в гости к Ференцварошу в следующем матче, который состоится в среду, 28 октября. Следить за ходом поединка вы сможете по онлайн-трансляции на Football.ua.